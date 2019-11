Mudanças à vista na comunicação: Sporting prepara rescisão com a LPM

Mudanças à vista na comunicação em Alvalade. Record sabe que o Sporting está a ultimar a rescisão com a LPM, liderada por João Paixão Martins, que se manteve ao lado do presidente Frederico Varandas desde o início do projeto da candidatura que viria a vencer as eleições de 2018.





Para o lugar da LPM, sabe, está prevista a entrada da Wisdom Consulting, cuja CEO é Maria Domingas Carvalhosa. A oficialização da troca deverá ocorrer brevemente.