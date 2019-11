Leões multados por atraso de três minutos

O Sporting foi esta sexta-feira multado em 408 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Tudo devido a um atraso no arranque da partida de quinta-feira diante do com o Paços de Ferreira, uma partida que os leões viriam a ganhar por 2-1.





"O jogo começou com 3 minutos de atraso em relação à hora marcada, devido ao atraso dedois minutos na comparência ao túnel por parte da equipa visitante, Sporting CP SAD, facto agravado pelo facto de ter havido necessidade de se proceder a retificações nos equipamentos de 3 jogadores da referida sociedade desportiva, ao nível das meias (tape), por indicação da equipa de arbitragem, situação onde se despendeu mais 1 minuto, totalizando os referidos 3 minutos de atraso", pode-se ler no site da Liga da Clubes.