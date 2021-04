Leões na máxima força para o dérbi

O Sporting começou a preparar hoje o dérbi com o Belenenses SAD, agendado para quarta-feira e, como era esperado, Rúben Amorim trabalhou com todo o plantel na Academia. Feddal, que foi poupado na deslocação a Faro, já foi reintegrado no domingo, e está à disposição do técnico que também não tem qualquer baixa disciplinar para a receção aos azuis.





Amanhã, o treinador leonino orientará mais um treino na Academia, às 10h00. À tarde, pelas 18h30 em Alvalade, Rúben Amorim realizará a habitual antevisão da partida.