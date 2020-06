Leões regressam aos treinos com três baixas

O plantel leonino já começou a preparar o jogo com o Belenenses SAD, agendado para sexta-feira. Após ter recuperado o terceiro lugar fruto da vitória com o Tondela e da escorregadela do Sp. Braga em Famalicão, Rúben Amorim vai tentar consolidar a posição pois os bracarenses têm uma nova deslocação complicada, ao terreno do V. Guimarães.





Na sessão de trabalho há a registar as ausências de Acuña, Vietto e Luiz Phellype por lesão. Deste trio só Acuña tem hipóteses de jogar na sexta-feira, mas a sua situação será avaliada diariamente. Amanhã os leões realizam mais um treino na Academia.