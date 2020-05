Leões retomam treinos coletivos respeitando as distâncias de segurança

A Academia de Alcochete assistiu esta segunda-feira ao regresso possível do plantel principal do Sporting aos treinos de conjunto. Já com Rúben Amorim no comando das operações, os jogadores foram distribuídos por grupos em todos os relvados da ala profissional, respeitando sempre as distâncias de segurança recomendadas pela Direção Geral de Saúde.





Além disso, à chegada, todos os jogadores, elementos da equipa técnica e membro do 'staff' foram submetidos a testes de despistagem, não tendo sido identificado qualquer indício que os impedisse de aceder ao espaço destinado ao plantel principal. O clube garante que estes procedimentos de segurança vão manter-se por tempo indeterminado e enquanto a situação o exigir.Com quase todos aptos para o treino, o único jogador que não esteve no relvado foi Luiz Phellype, que ainda recupera da intervenção cirúrgica ao joelho, realizada no final de janeiro. Em compensação, Rúben Amorim já teve oportunidade de observar os seis elementos da equipa de sub-23 que vão trabalhar com o plantel principal, pelo menos, até ao final da temporada.São eles: Matheus Nunes, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio. O plantel volta a treinar, com e sem bola, tal como sucedeu ontem, na terça-feira, às 10 horas, na Academia de Alcochete.