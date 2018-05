O Sporting vai abrir um processo interno para averiguar as circunstâncias que permitiram aos agressores entrar na Academia, depois de ter existido um aviso prévio de que tal estava prestes a acontecer. Segundoapurou, Ricardo Gonçalves, o diretor adjunto de operações da Academia, que era o responsável pela segurança no local, terá sido avisado pelas 16h55 de terça-feira (cerca de 15 minutos antes da chegada do grupo) de que a Juve Leo ia a caminho da Academia para falar com a equipa. A informação foi transmitida pelo oficial de ligação aos adeptos, Bruno Jacinto. Os leões querem perceber se existiu falha de segurança e, se sim, quem foi o responsável direto.