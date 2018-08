Na equipa sub-23 do Sporting vão registar-se alterações na frente de ataque. Leonardo Ruiz, avançado colombiano de 22 anos, vai atuar por empréstimo no Zorya, da Ucrânia. Em sentido inverso, chega Zackarias Faour, atacante sueco de 20 anos que jogava no Sirius, do seu país. O jogador é internacional sub-15, sub-16 e sub-17 e já pertenceu aos quadros do poderoso Manchester City. O agente João Pinheiro foi o responsável pela intermediação do negócio.