Leonel Pontes aplaude decisão da FPF em terminar campeonatos não-profissionais

Leonel Pontes defendeu a decisão da Federação Portuguesa de Futebol em dar como concluídos todos os campeonatos seniores não-profissionais.





"Acabar com o campeonato tem muito a ver com a indefinição de um futuro próximo. Não se sabe quando vai acabar esta pandemia nem se conhecem as consequências posteriores ao final do pico da pandemia. Não havendo uma data que pudéssemos definir, tem todo o sentido acabar a época e já começar a preparar a próxima", começou por dizer o treinador dos sub-23, aos meios do clube, confessando ainda assim existir "alguma frustração"."Faltam-nos cinco jornadas e é verdade que há muita coisa em jogo, mas temos de olhar para o futuro. Todos estamos frustrados por não acabar a época. Todos os processos têm um começo, um meio e um fim. Acabar a época em primeiro lugar era um objetivo que todos perseguíamos. Mas toda a gente compreende que é uma paragem necessária e importante", reforçou Pontes.