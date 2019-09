Leonel Pontes: «Bruno Fernandes é o mais massacrado»

Bruno Fernandes foi expulso na sequência deste lance Bruno Fernandes foi expulso na sequência deste lance

Boavista e Sporting empataram 1-1 , no jogo que marcou a estreia de Leonel Pontes como treinador leonino. Os axadrezados inauguraram o marcador aos sete minutos, por intermédio do defesa Marlon, mas o Sporting restabeleceu a igualdade aos 62 - em ambos os casos na marcação de livres diretos -, pelo médio Bruno Fernandes, que foi expulso aos 90'+1, por acumulação de cartões amarelos."Temos um dos melhores médios portugueses da atualidade que é o mais massacrado em termos de faltas e agressividade. As coisas passaram um pouco impunes", disse o treinador leonino."O lance nao é para expulsão. É uma decisão do árbitro. Tenho de respeitar. Não falo da expulsão, mas sim das faltas que sofreu. Se queremos os melhores dentro de campo, temos de os proteger e o Bruno não foi protegido", acrescentou.