Leonel Pontes chama mais dois jovens da formação

Os internacionais treinaram-se sem limitações. Luiz Phellype não subiu ao relvado, tendo feito exames complementares de diagnóstico a uma entorse traumática do tornozelo esquerdo, sofrida na quinta-feira. Para já não há resultados.Jovane e Ristovski fizeram tratamento e treino condicionado, enquanto Fernando continua cumpre um programa de readaptação ao esforço.O próximo treino do Sporting de preparação para o jogo com o Boavista está marcado para sábado em Alcochete, às 10h30. Às 15h30, Leonel Pontes fará a antevisão da partida em conferência de imprensa.