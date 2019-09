Leonel Pontes com "soluções" para a ausência de Luiz Phellype

Leonel Pontes revelou este sábado que não vai poder contar com Luiz Phellype devido a lesão, o mesmo sucedendo com Vietto, por igual motivo. Sem pontas-de-lança, o treinador disse que "está preparado para arranjar soluções face ao contexto atual"."O Jesé deu uma entrevista esta semana e disse que pode jogar em qualquer posição daquela zona do campo. Pode ser uma solução. O Camacho é ala mas que pode ser solução. E o Plata pode jogar por dentro. Se podem dar o melhor rendimento não sabemos mas temos de arranjar soluções. Temos de arranjar uma solução e será surpresa para amanhã", referiu."Temos vários médios que podem jogar mais na frente e estamos aqui para tentar arranjar as melhores soluções, perante um contexto que não é o melhor. Acima de tudo, contamos com um conjunto de grandes profissionais, que querem ganhar e dar uma imagem diferente", frisou, não sem antes pedir o "apoio incondicional" dos adeptos que vão estar no estádio a assistir ao encontro frente aos axadrezados.O treinador do Sporting explicou que "é necessária uma ginástica muito grande para colocar a equipa em campo com uma nova ideia".Pontes falou também dos Sub-23. "É natural que esses jogadores estejam no nosso radar. Quanto melhor comportamento e rendimento tiverem mais oportunidades de chegar à equipa principal terão. Não podemos apressar as coisas. Há o tempo certo. O Pedro Mendes é mais um [fez um hat-trick frente ao Portimonense]. Deve obter rendimento e confiança".