Leonel Pontes deixa mensagem aos adeptos do Sporting antes da visita ao Boavista

Leonel Pontes recorreu às redes sociais para dar uma palavra aos adeptos do Sporting antes do encontro, este domingo, com o Boavista, a contar para a 5.ª jornada da Liga NOS."Pertencer a uma estrutura como o Sporting é estar preparado para assumir novas responsabilidades a qualquer momento. E é com esse espirito que encaramos esta tarefa. Contamos com o apoio de todos!", escreveu o técnico madeirense, na sua conta oficial do Twitter.Relembre-se que o treinador madeirense era o timoneiro da equipa sub-23 leonino e assumiu o comando técnico da equipa principal após o despedimento do holandês Marcel Keizer.