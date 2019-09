Leonel Pontes: «Dependo dos resultados como qualquer treinador»

Leonel Pontes vai sentar-se domingo pela primeira vez no banco como treinador da equipa principal do Sporting. Honrado com essa responsabilidade, o técnico reconheceu que o futuro depende dos resultados."Todos os treinadores estão a prazo, dependem de resultados de rendimento, eu dependo dos resultados como qualquer outro treinador", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Boavista (domingo, 20 horas).Leonel Pontes assumiu que foi com "orgulho e gratidão" que aceitou o convite feito por Frederico Varandas para ocupar o lugar deixado vago aquando da saída de Marcel Keizer."Naturalmente, foi inesperado. Estava nos sub-23, com uma equipa que me estava a dar muito prazer trabalhar, num campeonato com grande qualidade, com um grupo de jogadores com ambição de chegar aos altos patamares do futebol. Estou orgulhoso com este desafio e com este sentido de missão de poder fazer o meu melhor em prol do Sporting", assegurou.E prosseguiu, abordando o tempo de trabalho que somou nesta paragem do campeonato para os compromissos das seleções."Foi uma semana, quase duas, em que só tivemos 10 jogadores. Conseguimos integrar nesse período jogadores de sub-23, começar a introduzir novas ideias. Encontrei um grupo motivado, empenhado ao máximo para tentar demonstrar aquilo que são enquanto profissionais e enquanto jogadores. Foi uma semana difícil, naturalmente. Com poucos jogadores é difícil preparar jogos. Depois só tivemos o grupo completo na quinta-feira. Os jogadores fizeram viagens longas, jogaram 90 sobre 90 minutos e tivemos de fazer alguma gestão", completou anunciando a chamada de Battaglia e a baixa de dois jogadores