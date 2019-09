Leonel Pontes: «É fundamental ganhar este jogo»

Leonel Pontes quer vencer o seu primeiro jogo como técnico do Sporting, e considera "fundamental" derrotar amanhã o Rio Ave, na primeira jornada da Taça da Liga. "É uma competição a quatro com um jogo em casa e dois fora por isso é fundamental ganhar este jogo. Vamos jogar para ganhar, competir e defender os interesses da equipa que, no campo, espero que seja competitiva, organizada, e que mantenha a identidade que temos vindo a criar. O primeiro jogo é determinante para o sucesso no final desta contabilidade", afirmou o treinador, à Sporting TV, onde também admitiu alterações na equipa: "Nós temos um plantel que não é longo, e acreditamos nos nossos jogadores. Vamos fazer uma ou outra rotação necessária, e isso é importante pois são muitos jogos acumulados. Há jogadores que vão repetir o jogo, porque não há outra forma, mas não tenho dúvidas que a equipa que vai jogar amanhã será digna e vai lutar pelo resultado".





Assinalando que o Sporting tem mantido uma participação "muito digna" na competição, o treinador leonino ainda se mostrou esperançado em ver a sua equipa a evoluir. "Temos de manter alguma da identidade que estamos a tentar criar. Nós sabemos quais são as valências e as características do adversário, e sabemos que ganhou último jogo em nossa casa, antes da minha chegada. Vamos tentar fazer o nosso jogo e colocar em campo a nossa identidade que temos vindo a criar e começa a mostrar alguns resultados, algo intermitente ainda, mas acreditamos nela. Vamos para o jogo para tentar ganhá-lo", acrescentou o madeirense que ainda deixou um apelo à união: "Sinto os jogadores unidos e a trabalhar muito bem. O contexto interno e a relação entre nós é muito boa, é uma relação profissional, séria e responsável. Nós queremos que esta relação responsável e de união seja dentro do universo Sporting, e não só dentro da equipa de futebol".