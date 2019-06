Leonel Pontes já trabalha nos sub-23 do Sporting

O dia de ontem também foi marcado pelo início do trabalho da equipa de sub-23 que, pela segunda temporada, vai disputar a Liga Revelação. A grande novidade acaba mesmo por ser o regresso do treinador Leonel Pontes, para substituir Alexandre Santos, que optou por prosseguir a carreira em França.

O treinador, de 46 anos, volta assim dez anos depois a Alvalade após ter trabalhado como adjunto de Paulo Bento e em todos os escalões da formação, desde os tempos de Cristiano Ronaldo. Na equipa técnica há também a registar a presença de Tiago Ferreira que, na temporada passada, acompanhou Tiago Fernandes no Chaves. Ao contrário do atual técnico do Estoril, que não terminou a temporada no emblema flaviense, o antigo guarda-redes leonino ficou até maio, mas quando recebeu a proposta para regressar a Alcochete não hesitou. A equipa de sub-23 vai iniciar o campeonato no dia 17 de agosto, e o calendário vai ser divulgado na próxima semana. Na primeira edição, os leões ficaram na segunda posição, atrás do Aves.