Leonel Pontes: «Lugar em risco? Faço o que tenho de fazer»

Leonel Pontes ainda não somou qualquer vitória desde que assumiu o comando técnico da equipa principal do Sporting. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Famalicão, o treinador foi questionado sobre se sente o lugar em risco, recordando a situação de Tiago Fernandes na época passada, quando substituiu interinamente José Peseiro."Todos os treinadores estão em risco em função dos resultados. Não abdico das minhas competências, faço o que tenho de fazer no limite das minhas possibilidades. Tornar a equipa organizada, competitiva, face ao conjunto de aspetos difíceis de gerir como lesões ou seleções. O contexto é completamente diferente e não vou comparar o passado aqui do Tiago Fernandes", afirmou este domingo em Alcochete.E prosseguiu: "O que falo com a direção são questões internas e que só duas pessoas estão envolvidas, internamente".Sobre a organização da equipa, apontou: "Se formos a ver, nos quatro golos que sofremos, o Boavista fez muito poucos remates à baliza. Não tivemos engenho para ganhar o jogo face ao tipo de jogo que praticaram. A organização defensiva de uma equipa não passa só pelos defesas. Para lá chegar a bola já passou por vários setores e corredores. Tem que ver com a entreajuda entre a equipa. Ofensivamente é a mesma coisa. Nós estamos a trabalhar a organização defensiva da equipa de cima a baixo".Leonel Pontes assumiu ainda o papel importante dos adeptos leoninos. "É nos momentos difíceis que se vê a força dos clubes. O Sporting tem mostrado ao longo dos anos, a massa adepta tem vindo a apoiar. Acreditamos que os adeptos vão puxar pela equipa. O jogo de futebol é um jogo jogado de forma simples, mas muitas vezes rodeado de jogos muito complexos. Os adeptos vão estar presentes, vão apoiar e vão puxar por nós, porque os jogadores sentem esse apoio".