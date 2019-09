Leonel Pontes: «Não jogámos contra uma equipa qualquer»

Leonel Pontes, treinador do Sporting, assumiu que a sua equipa esteve muito perdolária na finalização. "O que fez a diferença foi a eficácia nas oportunidades criadas, pois não conseguimos fazer golos. O adversário fez golos e nós não conseguimos. Entrámos bem, com o controlo do jogo, mas uma bola nas costas resultou no golo do PSV. Depois houve o autogolo e fomos à procura de encurtar distâncias e fizemos o 2-1. Na 2ª parte sofremos logo aquele golo de canto e depois penso que estivémos bem na procura do golo de outro resultado", referiu.O Sporting continua a sofrer muitos golos, sendo o sétimo jogo consecutivo em que vê os adversários a festejar o golo e Leonel Pontes foi perentório: "A verdade é que temos de melhorar, essencialmente a nível defensivo."Mas o técnico de 47 anos que subiu da equipa sub-23 para a principal depois da saída de Marcel Keizer, relembrou que o PSV é um oponente forte."Não jogámos contra uma equipa qualquer. Têm quatro jogadores muito rápidos na frente e criáram-nos dificuldades", destacou.O próximo jogo do Sporting é, em casa, com o Famalicão para a 6.ª jornada do campeonato nacional e o treinador dos leões quer os três pontos. "É urgente para a equipa vencer e estabilizar a nível emocional. É para isso que vamos trabalhar, para vencer o próximo jogo", afirmou.Já sobre o lançamento de Pedro Mendes, o técnico leonino deixou elogios ao avançado de 20 anos e deu pistas de que gostaria de contar com o dianteiro para a liga portuguesa (Pedro Mendes não foi inscrito na Liga Portugal)."É um jogador com alguma imprevisibilidade, mas claro que com as suas características é um jogador que pode ajudar em alguns momentos da época, acredito que ele ficou contente com esta oportunidade", salientou.