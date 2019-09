Leonel Pontes: «Nos jogos não entram orçamentos nem passado»

Leonel Pontes disse, na abordagem ao jogo com o PSV Eindhoven, que o Sporting "não se pode esquecer da sua história" e considerou que existe "50 por cento de favoritismo para cada lado"."Mais importante do que a minha estreia é o Sporting. Temos de lutar para passar a fase de grupos, para chegar o mais longe possível, assim como melhorar algumas dinâmicas e lutar pelos 3 pontos", considerou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o PSV Eindhoven."Nos jogos não entram orçamentos nem passado, tudo depende da dinâmica e da forma como encaramos a incidências desses jogos. Amanhã é uma história diferente, um novo jogo, imprevisível", afirmou, explicando que o Sporting quer "criar alguma surpresa".Sobre Pedro Mendes disse que esta "é uma janela de oportunidade" para o jovem jogador.