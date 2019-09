Leonel Pontes: «Onda negativa que tem vindo a crescer não é positiva para a equipa»

Leonel Pontes considera que o Sporting não merecia perder e lamenta que o ambiente atual acabe por prejudicar a equipa, que esta quinta-feira somou mais uma derrota em casa, agora diante do Rio Ave (1-2), para a Taça da Liga."Fizemos tudo para ganhar o jogo, tivemos sete oportunidades e dominámos o jogo mas o adversário teve nível de eficácia muito elevado. Não concretizar faz com que a ansiedade venha ao de cima. Mas não merecíamos perder. Esta onda negativa que tem vindo a crescer não tem sido positiva para a equipa", disse o técnico interino à Sport TV.Questionado sobre se se referia à contestação dos adeptos quando falou em "onda negativa", Pontes diz que falava apenas desta partida: "Hoje merecíamos ganhar pelas ocasiões mas não conseguimos, o adversário foi mais eficaz num encontro com muito anti-jogo."