Leonel Pontes: «Ouvi dizer que se não fosse o Renan tínhamos levado uma cabazada do PSV»

Na véspera de defrontar o Famalicão no fecho da 6.ª jornada da Liga Europa (segunda-feira, 21 horas), Leonel Pontes recuperou ainda o encontro da Liga Europa frente ao PSV, sublinhando que, apesar da derrota (3-2), foi "um grande jogo"."Se fizerem uma análise profunda, não superficial, ao que foi o jogo vão perceber que fizemos um grande jogo. Se tivéssemos empatado ou ganhado tinha sido um jogo extraordinário. Cometemos pequenos erros e tivemos pequenos momentos de azar. No canto do 3.º golo falharam o primeiro remate e acabaram por fazer o golo. Um jogador nosso estava mal posicionado é verdade, devia estar no sítio e não estava. Ouvi dizer que se não fosse o Renan tínhamos levado uma cabazada. Isso não é verdade, se calhar se não fosse o guarda-redes deles tínhamos empatado o jogo. Conseguimos encostar o adversário lá atrás. Uma equipa que tinha 15 golos marcados e sofrido um e conseguimos dar a resposta que demos... São os melhores indicadores que temos para enfrentar o próximo jogo", sublinhou.E prosseguiu com a análise do adversário de amanhã, uma equipa que, apontou, "está a viver um momento de qualidade"."Está a fazer um campeonato extraordinário, confiante, defende bem, no contra-ataque é uma equipa perigosa, dá profundidade, tem jogadores rápidos nos corredores laterais. Está num momento de forma muito bom, a viver um momento de qualidade, na liderança, mas nós temos os nossos argumentos, sabemos que os jogos são imprevisíveis, mas em casa e com o nosso público que nos tem ajudado vamos fazer tudo para vencer o jogo. Vamos tranquilizar a equipa e seguir o nosso caminho".