Leonel Pontes: «Temos jogadores para substituir o Bruno Fernandes»

Leonel Pontes não vai poder contar com Bruno Fernandes para o encontro de amanhã, com o Famalicão, mas não faz disso um problema. O treinador do Sporting reconhece que o capitão "é um grande jogador" mas assegura que os leões têm alternativas para o substituir."Todas as equipas que têm grandes jogadores organizam as equipas em volta deles. O Bruno Fernandes é um grande jodador, como o Messi ou o Ronaldo, mas as equipas têm sempre substitutos para dar respostas. A dinâmica pode ser diferente mas temos jogadores para o substituir", afiançou.Será Vietto a solução? "Temos algumas soluções para a posição de Bruno Fernandes, pode jogar o Vietto, o Jése, o Plata... Trabalharemos várias soluções."Recorde-se que Bruno Fernandes viu um cartão vermelho no último jogo, com o Boavista, no Bessa.