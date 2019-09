Leonel Pontes vai orientar o treino do Sporting

A insatisfação de Vietto e a monumental assobiadela de Alvalade a Leonel Pontes A insatisfação de Vietto e a monumental assobiadela de Alvalade a Leonel Pontes

O treino desta terça-feira do Sporting vai ser orientado por Leonel Pontes e está prestes a começar na Academia, sabe Record. Frederico Varandas está em Alcochete.O clube leonino inicia a preparação para o encontro com o Rio Ave, a contar para fase de grupos da Taça da Liga. Os leões estão integrados no Grupo C, juntamente com Gil Vicente, Portimonense e Rio Ave.Tanto o treinador como o presidente do clube leonino foram muito contestados no Sporting-Famalicão (1-2). Pontes sentiu o desagrado dos adeptos logo que decidiu substituir Vietto, autor do golo, aos 63' por Jocave Cabral.O Sporting somou segunda-feira o quatro encontro sem ganhar consecutivo, o terceiro desde que Leonel Pontes assumiu o comando técnico dos verde e brancos após a derrota caseira (2-3) aos pés do Rio Ave, a 31 de agosto. Fonte próxima da SAD garantiu a Record que está muito preocupada com a derrota e a exibição de ontem em Alvalade que culminou em novo desaire, desta feita,No final do encontro foram muitos os assobios e os adeptos até pediram a demissão de Frederico Varandas.Neste momento, os leões que começaram a temporada com o holandês Marcel Keizer já se encontram a sete pontos dos rivais Benfica e FC Porto e a oito do ainda líder famalicense que ontem fez história em Alvalade, quando ainda só foram disputadas seis jornadas do campeonato.