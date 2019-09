Leonel Pontes volta aos sub-23

Com a entrada de nova equipa técnica haverá alterações na estrutura. Leonel Pontes regressa aos sub-23 que lideram a Liga Revelação.





Já Rodolfo Correia, que chegou com Marcel Keizer, encontra-se em negociações com a SAD, e a saída é uma possibilidade. Nélson, que trabalhava com os guarda-redes, terá novas funções.