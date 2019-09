L'Équipe acrescenta nome de Claude Puel à lista de treinadores para o Sporting

À atenção do Sporting: estes treinadores estão livres no mercado



A SAD do Sporting vai ficar expectante em relação ao trabalho que será desenvolvido por Leonel Pontes nas próximas semanas no cargo de treinador interino do plantel principal, papel que assumiu após a saída de Keizer , mas s ão vários os nomes apontados ao lugar , como Aitor Karanka, Quique Setién ou o português Rui Jorge. Este domingo, o L'Équipe acrescenta mais um nome a esta lista: Claude Puel.O treinador, de 58 anos, está sem treinar desde fevereiro, altura em que deixou o Leicester City na sequência de uma série de sete jogos consecutivos sem vencer.A publicação francesa escreve mesmo que o técnico, que conta no currículo com passagem pelos bancos do Monaco, Lille, Lyon, Nice ou Southampton, vê com bons olhos a possibilidade de rumar ao clube de Alvalade.