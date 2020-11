Lesão de Catamo foi apenas susto

Geny Catamo foi reavaliado à lesão sofrida na derrota de Moçambique com os Camarões (1-4) e, sabe Record, o problema não é grave. O avançado leonino sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, mas vai continuar na seleção, às ordens do português Luís Gonçalves, que hoje tenta a desforra com os Camarões.