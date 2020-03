«Lição de solidariedade»: regresso de Varandas ao Exército é destaque em Espanha

A decisão de Frederico Varandas em voltar a exercer medicina, através do Exército, para ajudar no combate ao coronavírus é notícia em Espanha. A 'Marca' destaca mesmo que o presidente do Sporting "deu uma lição de solidariedade a todos os portugueses".





Recorde-se que Varandas anunciou na passada quinta-feira que iria reforçar o corpo clínico das Forças Armadas numa altura em que é cada vez maior o desgaste dos elementos da área da saúde. Hoje, o responsável máximo verde e branco apresentou-se no hospital das Forças Armadas . "Vou fazer o meu melhor pelos portugueses e por Portugal. É essa a minha missão", disse Varandas à TVI.Recorde-se que, apesar do regresso de Varandas à medicina, a gestão do Sporting não será descurada e, diariamente, o presidente estará em contacto com o futebol, através de Hugo Viana e Rúben Amorim. Para as modalidades manterá ligação com Miguel Afonso e Miguel Albuquerque e, no sector financeiro, fará atualizações com Francisco Salgado Zenha. A maior parte dos contactos serão feitos à distância, mas Varandas continuará a participar nas reuniões semanais da comissão executiva da SAD e do Conselho Diretivo.Frederico Varandas entrou no curso de Medicina na Academia Militar em 1998. A licenciatura foi concluída em 2005, na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, com uma formação complementar em Saúde Militar concluída na Academia Militar.Em 2008 viajou até ao centro da Ásia, mais precisamente até ao Afeganistão, como médico oficial do Exército português ainda com a patente de tenente.