Líder da Juve Leo levado pela GNR após buscas à sede da claque do Sporting

Mustafá foi levado pela GNR após as buscas à sede da Juventude Leonina, que terminaram por volta das 21h30. No momento em que este saiu do local, foi muito aplaudido por outros elementos da claque que ali se encontravam. O líder da claque do Sporting foi detido por suspeitas de envolvimento no ataque à Academia, em maio, pelos crimes de terrorismo e autoria moral dos crimes.As buscas à 'Casinha' começaram pouco depois das 19 horas, após as detenções, e Mustafá ficou nas instalações enquanto as mesmas decorriam, com a PSP a fazer um cordão policial para garantir a segurança da zona.Para estas buscas, foi levado um forte contingente policial, tendo sido criado um perímetro. Foram cerca de 10 carrinhas da Unidade Especial da Polícia e cerca de meia centena de agentes e spotters, alguns armados com caçadeiras, de forma a garantir que tudo decorria com normalidade.Segundo a CMTV, as autoridades encontraram ainda droga na sede, o que pode levar à acusação de tráfico de estupefacientes.