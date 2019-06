Líder do Dijon dá decisão a Rosier

As recentes declarações Olivier Delcourt, presidente do Dijon, à imprensa francesa devem ser entendidas como uma forma do dirigente tentar inflacionar um negócio que só não se concretizará a favor do Sporting caso algo de muito estranho aconteça.

Mas vamos por partes. O que disse Delcourt? "Pus as cartas na mesa com os dois clubes. Eles sabem o que queremos. Em caso de ofertas iguais, será o jogador a decidir e não haverá mais discussões", disse o líder do Dijon ao ‘Le Bien Public’, que adianta ser a oferta do Friburgo financeiramente superior àquela que o Sporting apresentou por escrito e que poderia incluir a cedência temporária de um jogador da lista de dispensas de Marcel Keizer.

Seja como for, ao que Record apurou, uma vez mais, o acordo entre Sporting e Dijon está fechado e apenas questões de pormenor relacionados com o contrato de cinco anos que Valentin Rosier vai assinar estão a retardar a conclusão das negociações.

Há, todavia, algo nas declarações do presidente do Dijon que ajuda a explicar por que motivo o lateral-direito , de 22 anos, se tornará muito em breve jogador da equipa de Alvalade. Referimo-nos à vontade do futebolista, que ficou impressionado com o projeto que lhe foi apresentado pelo Sporting, com a possibilidade de atuar numa equipa que luta por títulos e que é cliente frequente nas competições europeias. Todos estes aspetos e o facto de entender que a adaptação ao futebol português será mais rápida do que ao alemão fez com que internacional sub-21 por França não hesitasse no momento de definir o seu futuro, que passará pela Liga portuguesa e pelo Sporting.

Será uma espécie de ‘upgrade’ na carreira do jovem defensor que apenas há três anos se estreou no principal escalão do futebol gaulês, conseguindo bons desempenhos numa equipa que só em 2017/18 não sentiu dificuldades para manter-se na Ligue 1.

Curiosamente, o interesse de vários clubes despertou naquela que foi a época de menor utilização de Rosier, a temporada em que o francês esteve vários meses afastado dos relvados devido a uma lesão no pé direito, que o atirou para a mesa de operações e o afastou do Campeonato da Europa de sub-21, em cuja qualificação participou.