Líder do movimento ‘Sou Sporting’ critica ausência de Varandas neste período

Nuno Sousa, líder do movimento ‘Sou Sporting’, mantém todas as questões em relação à ausência ‘forçada’ de Frederico Varandas e nem as explicações de Rogério Alves diminuem as suas dúvidas.





"Se ele acha que o presidente está incólume, depois de 12 horas de serviço diárias nas ‘trincheiras’, como ele diz, e que depois disso ainda tem condições para gerir o Sporting, apetece perguntar: ‘O que é que ele faz no Sporting?’", questiona Sousa, considerando: "Parece que voltámos aos piores anos, em que tínhamos presidentes que se orgulhavam de não pôr lá os pés."

Em relação ao não pagamento da primeira tranche relativa à transferência de Rúben Amorim para Alvalade, Nuno Sousa considera "amadorismo" os dirigentes terem avançado para a contratação do técnico do Sp. Braga "sem terem garantia de financiamento".