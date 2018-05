Os lideres do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, conseguiram fugir à GNR. Segundo fonte próxima do caso, a maioria dos 23 detidos pela Guarda são jovens que foram a Alcochete, mas não terão tomado a dianteira do "assalto".



"Tratam-se de miúdos que foram na onda, o mais velho tem 30 anos e, hoje, percebeu-se que quem comandou aquilo não foi detido", explicou a mesma fonte à SÁBADO, acrescentando que, por agora, o Ministério Público não apresentou qualquer tipo de arma como um dos elementos apreendidos.



Continuar a ler Dentro da Academia, o grupo de adeptos destapou a cara, o que tornou a sua identificação mais fácil através das imagens de videovigilância que foram recuperadas pela GNR e já estão na posse do Ministério Público do Barreiro.



