Liedson envia mensagem ao Sporting e adeptos reagem em força

Ver esta publicação no Instagram Parabéns leão, 113 anos de glórias e tradição. Gratidão eterna #Carregaleao Uma publicação partilhada por Liedson muniz (@liedsonoficial) a 1 de Jul, 2019 às 8:20 PDT

Liedson, ou Levezinho, como ficou conhecido entre os adeptos do Sporting, deixou nas redes sociais uma mensagem ao clube de Alvalade no dia em que celebrou 113 anos de existência "Parabéns leão, 113 anos de glórias e tradição. Gratidão eterna", escreveu o antigo avançado brasileiro, que representou o Sporting entre 2003 e 2011.E nos comentários foram muitos os adeptos do Sporting que recordaram a passagem do Levezinho por Alvalade: "És e vais ser sempre o meu ídolo", "Eterno 31", "Saudades levezinho serás sempre um de nós", "Ídolo. Foi um orgulho ver-te no meu clube", "Lembro-me de em criança ir ao estádio para te ver jogar, saudades idolo!", "Ídolo por onde passou! Máximo respeito" ou "Grande ídolo, para sempre um de nós" são algumas das declarações de agradecimento que os adeptos deixaram na conta de Instagram de Liedson.