Liga confirma regresso da equipa B do Sporting

A Liga de Clubes divulgou, em comunicado, os clubes que renovaram a inscrição das equipas B para as temporadas 2020/21 e 2021/22 e na lista consta o Sporting, confirmando-se assim a notícia avançada por Record há alguns meses.





O Sporting, recorde-se, terminou com a equipa secundária no fim da época 2017/18, uma decisão do elenco na altura presidido por Bruno de Carvalho, quando a Federação Portuguesa de Futebol lançou a Liga Revelação a os projectos das equipas de sub-23.Sublinhe-se que a inscrição dos leões não confere, de imediato, o direito a disputar a 2ª Liga na próxima temporada. Ou seja, o Sporting deve, sim, começar num escalão inferior e, na eventualidade de futuramente assegurar o acesso à 2ª Liga, tem desde já essa inscrição regularizada.Colocando a possibiidade - e apenas um SE - de entrarem para o Campeontao de Portugal, para o ano podiam subir à LigPro e se não tivessem inscritos não podiam jogarAlém dos leões, também Benfica, Marítimo, V. Guimarães, Sp. Braga e FC Porto inscreveram as respetivas equipas B."Pelo presente divulga-se que procederam à renovação da inscrição das respetivos equipas B, para o ciclo correspondente às épocas desportivas 2020/21 e 2021/22, no âmbito do Regulamento de Inscrição e Participação dos Equipas "B" no ll Liga por sociedades desportivas da Liga NOS (Anexo V do Regulamento das Competições organizadas pelo Liga Portuguesa de Futebol Profissional), as seguintes sociedades desportivas:1. Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD2. Marítimo da Madeira - Futebol, SAD3. Vitória Sport Clube - Futebol, SAD4. Sporting Clube de Braga- Futebol, SAD5. Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD6. Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD"