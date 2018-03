Atualmente no terceiro lugar, com 3 pontos de atraso para o Benfica e 8 para o FC Porto, o Sporting tem na Liga Europa uma via alternativa para conseguir a entrada direta na Liga dos Campeões da próxima temporada e, esta quarta-feira, Jorge Jesus admitiu que essa hipótese, que o próprio propôs à UEFA, lhe agrada."Não é difícil responder. O vencedor da Liga Europa entra diretamente na Champions - fui eu quem lançou essa proposta na UEFA - e a outra possibilidade é o Sporting entrar pelo primeiro ou segundo lugares do campeonato. O primeiro mais difícil, o segundo nem tanto, estamos na disputa dele. Qual é a prioridade? As duas", assegurou, em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões