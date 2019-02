Liga Europa ou campeonato? Bruno Fernandes é claro: «Aqui não se pode escolher uma das duas»

Na antevisão ao embate com o Villarreal (quinta-feira, 17h55), Bruno Fernandes foi questionado se pretende continuar na Liga Europa e ficar em 4.º lugar no campeonato ou, ao invés, subir na Liga NOS e ser já eliminado das competições europeias. E a resposta foi, como sempre, com muitas doses de ambição."No caso do Sporting não se pode escolher uma das duas. Tem de se fazer o máximo pelas duas. Não se pode descartar nenhuma competição. Vamos continuar a lutar até que seja possível. Não descarto nenhuma das duas. Amanhã vamos dar o melhor e depois logo pensamos no próximo jogo da liga", vincou o médio do Sporting.Depois do desaire por 1-0 em Alvalade na 1.ª mão, os leões estão obrigados a vencer em Espanha para chegar aos quartos de final. "Nós, portugueses, estamos habituados a que a história não esteja do nosso lado. Cabe-nos a nós tentar inverter isso e fazer nova história com a remontada. (...) O Villarreal é uma equipa que não tem medo de ter bola. Nós é que temos de ir atrás do resultado. Independentemente da classificação das equipas, será um bom jogo, são duas grandes equipas, com qualidade e grandes jogadores."