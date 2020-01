Liga reconhece que Bruno Fernandes é formado localmente

A Liga reconhece a Bruno Fernandes o estatuto de jogador formado localmente. Record teve acesso ao documento de registo do jogador do Sporting (que pode ver na segunda imagem acima) que é inequívoco quanto a essa classificação.





Em comunicado, o Sporting já se mostrou tranquilo em relação ao protesto do Portimonense ao jogo desta noite, onde os leões garantiram o apuramento para a final four da Taça da LigaO Sporting tem em sua posse documentos devidamente certificados por parte da Liga e um deles é aquele queaqui publica. Além de Bruno Fernandes, Luís Maximiano também usufrui de estatuto de jogador formado localmente. O regulamento da Taça da Liga obriga as equipas a apresentar dois jogadores com a referida classificação. Rafael Camacho, por ter saído muito jovem para Inglaterra, não conta como jogador formado localmente.