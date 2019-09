Lista de convocados do Sporting para o jogo com o Boavista

Leonel Pontes chamou 19 jogadores para a partida de amanhã, com o Boavista, no Bessa (20h00). Trata-se da primeira convocatória do novo técnico do Sporting.Renan, Luís Maximiliano e Diogo Sousa.Ilori, Luís Neto, Rosier, Mathieu e Borja.Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Miguel Luís, Wendel e Doumbia.Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé e Bolasie.