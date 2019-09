A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Famalicão

Estes são os Leões convocados para o jogo frente ao FC Famalicão. #SCPFCF #LigaNOS pic.twitter.com/YYJQdLyrPG — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 23, 2019

O Sporting divulgou ao príncipio da tarde a lista de convocados para o jogo com o Famalicão, encontro que encerra a 6.ª jornada da Liga, agendado para Alvalade, às 21 horas.Na lista de Leonel Pontes constam 19 jogadores, com destaque para os regressos de Jesé e Mathieu. Vietto e Jovane estão igualmente disponíveis, tal como o treinador dos leões havia afirmado na conferência de imprensa ; já Luiz Phellype continua a ser baixa não tendo ainda recuperado de um entorse traumático do tornozelo esquerdo contraído há mais de uma semana.Recorde-se que Bruno Fernandes não foi convocado por estar a cumprir castigo após expulsão no jogo com o Boavista.Renan e Luís Maximiano.: Coates, Ilori, Neto, Rosier, Mathieu e Borja;: Eduardo, Battaglia, Miguel Luís, Wendel, Doumbia e Acuña;: Vietto, Jesé, Jovane, Bolasie e Rafael Camacho.