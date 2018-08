A menos de uma semana do prazo limite para formalização de candidaturas, circulou a hipótese de contactos entre as listas de Ricciardi, Madeira Rodrigues e Dias Ferreira (apresenta-se hoje, às 17h30, em Lisboa) com vista a uma possível união. Porém, fontes das respetivas equipas negam, a Record, a possibilidade de agregação e dizem-se somente focados no sufrágio de 8 de setembro.