Livro de Bruno de Carvalho ainda não foi publicado e já vai para a 2.ª edição

O livro de Bruno de Carvalho, "Sem filtro - as histórias dos bastidores da minha presidência", só chega às livrarias a 15 de fevereiro , mas já vai para a 2.ª edição.De acordo com informações recolhidas por, só nas primeiras 24 horas de pré-venda online foram encomendados cerca de mil exemplares.A editora Contraponto imprimiu 10 mil exemplares da 1.ª edição da obra do ex-presidente do Sporting, no entanto, devido à elevada procura já está a preparar para avançar nos próximos dias com a 2.ª edição.Bruno de Carvalho revela no livro vários episódios que marcaram a sua presidência no Sporting.