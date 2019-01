Livro de Bruno de Carvalho "sem filtro"

‘Sem Filtro – Os Bastidores da Minha Presidência’. É este o título do livro de Bruno de Carvalho, que se debruçará sobre os cinco anos de mandato do ex-presidente do Sporting. O próprio anunciou ontem o facto na rede social Facebook. "O livro está pronto a ser impresso", revelou, a propósito da obra que será publicada pela Contraponto, do Grupo Bertrand Círculo. Também via Facebook, BdC reagiu à acusação de alegado envolvimento no processo Cashball e à derrota no processo que pretendia anular as eleições de 8 de setembro. "Uns trabalham, outros ‘plantam’ notícias!", acusou.