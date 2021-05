Loja Verde quebra recordes

Com o Sporting à beira de um feito que já não se via há já 19 anos, a Loja Verde não tem tido mãos a medir com a romaria de sportinguistas a que se tem assistido. Tanto que quebrou um recorde de vendas de merchandising do clube. Ainda assim, para este registo em muito contribuiu a performance da loja... online, que soma vendas diárias a atingir cinco vezes mais do que no período homólogo de 2020, referente ao final de abril. Quanto aos primeiros dias deste mês, esta média de abril multiplica-se por... cinco vezes mais.

Sem grande surpresa, o artigo mais vendido é a camisola listada, ou por outras palavras a principal envergada pelos jogadores leoninos nesta temporada, que representa 15% do total de vendas. A opção com maior ‘saída’ não tem o nome de algum jogador, mas sim do próprio... adepto.