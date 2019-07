Loucura na saída e voltaram os pedidos a Bruno Fernandes

Mas não se pense que com a invasão pacífica após o final do jogo a festa terminou. Pouco depois, estas centenas de adeptos deslocaram-se para o exterior do estádio e aglomeraram-se junto do autocarro da equipa, esperando a saída dos jogadores. E quando os craques começaram a sair do balneário, instalou-se nova euforia verde e branca.





Bruno Fernandes, sem surpresa, voltou a ser o elemento mais acarinhado pelos adeptos, que voltaram a fazer o pedido... do momento. "Fica! Fica! Fica!". O capitão dos leões sorriu e não se intimidou em dar autógrafos e tirar fotografias com os fãs. Ao médio juntaram-se ainda os restantes companheiros. Ristovski, Bas Dost, Neto, Raphinha e muitos outros não deixaram de agradecer o apoio antes de rumarem ao hotel. O Sporting pode ter perdido, mas não foi por falta de apoio entusiasta.