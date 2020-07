Lucas Anjos assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira que o jovem futebolista, Lucas Anjos, assinou contrato profissional com o clube.





O médio chegou aos leões em 2015, tendo alinhado na temporada passada ao serviço dos juvenis. Nas primeiras declarações após a oficialização do vínculo, o jogador de 16 anos não escondeu a felicidade."Sinto-me realizado por estar a assinar um contrato com o Sporting CP, o clube do meu coração", referiu ao site oficial do clube.No currículo constam passagens pelo UFC Almeirim e AA Santarém, antes da chegada ao Sporting.