Lucas Dias renova contrato com o Sporting e revela-se fã de Pote: «É um exemplo»

Lucas Dias, médio de 18 anos que na última época se destacou ao serviço do sub-23 do Sporting, renovou contrato com os leões, numa prorrogação anunciada esta terça-feira. Filho de pais portugueses mas nascido no Canadá, o futebolista foi o primeiro atleta dos leões recrutado a uma Escola Academia além-fronteiras, neste caso a de Toronto.





"É um orgulho e é sempre bom representar o Sporting. Agora tenho mais responsabilidade, estou ciente disso e tenho de continuar a olhar em frente", explicou, admitindo que depois de uma adaptação "muito difícil", hoje sente-se em casa: "A Academia é uma família. Estou cá desde os 11 anos [2014], já é muito tempo."Lembrando a oportunidade que teve na equipa B dos leões em 2020/21 (um jogo, a fechar a época, com o Oriental Dragon), Lucas Dias recorda ainda que já partilhou balneário com Eduardo Quaresma, Nuno Mendes e Tiago Tomás, jogadores que neste momento servem de exemplo."Se vemos que pessoas que nós conhecemos e da nossa idade chegaram lá, sabemos que podemos ter esperança. A nós resta-nos dar o máximo para segui-los", atirou, revelando ter em Pedro Gonçalves outra referência: "Fez uma grande época, adaptou-se muito bem ao Sporting e foi o melhor marcador do campeonato. Também gostgo de marcar golos e talvez por isso ele seja um exemplo. Vou dar tudo em cada treino e em cada jogo."