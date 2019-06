Lucas Perri apontado ao Sporting

Lucas Perri está a ser apontado como um possível reforço para a baliza do Sporting na próxima época. De acordo com o portal britânico 'Evening Standard', o guardião brasileiro de 21 anos que se encontra emprestado aos ingleses do Crystal Palace, proveniente do São Paulo, interessa aos leões e ao Galatasaray.





Porém, ao queapurou, o clube leonino não tem a intenção de contratar alguém para a baliza, contando neste momento com Renan, Salin e Luís Maximiano.