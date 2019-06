Lucas Robertone de regresso aos treinos da equipa principal do Vélez

Depois de ter sido 'despromovido' à equipa de reservas pelo treinador Gabriel Heinze , o médio Lucas Robertone voltou esta terça-feira a trabalhar com a formação principal do Vélez Sarsfield. Não se sabe ao certo se se tratará de um 'perdão' do técnico, que na semana passada havia criticado duramente o jogador, ou se poderá indicar um avanço nas negociações com os leões, mas o facto de Robertone ter sido presença nos trabalhos desta terça-feira foi amplamente destacado na Argentina.Lembre-se que o médio, de 22 anos, tinha sido duramente criticado pelo técnico devido ao facto de ter falhado a apresentação nos trabalhos de pré-temporada do Vélez para viajar até Itália (sem autorização). Uma viagem que, refira-se, serviu para o jogador dar seguimento ao seu pedido de obtenção de passaporte italiano.