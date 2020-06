Más notícias para Rúben Amorim. Luciano Vietto está a contas com uma luxação no ombro direito e vai falhar os próximos jogos do Sporting. O avançado argentino lesionou-se durante o encontro desta sexta-feira, com o P. Ferreira, em Alvalade.





Vietto foi a grande ausência no treino deste sábado, em Alcochete, onde os jogadores utilizados no encontro com os castores limitaram-se a fazer trabalho de recuperação.Também Rodrigo Battaglia, com uma mialgia na coxa direita, Joelson Fernandes, que fez trabalho de ginásio, e Luiz Phellype, ainda a recuperar de lesão, não participaram na sessão de trabalho.Este domingo, Rúben Amorim vai conceder uma folga ao plantel.