O resultado líquido da SAD do Sporting recuou 97%, nos primeiros nove meses do ano atual fiscal (que termina em março), para 1,1 milhões de euros, revelou a empresa em comunicado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Há um ano o lucro da SAD tinha sido de 35,1 milhões de euros.

