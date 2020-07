Luís Bernardo subiu a debate nas jornadas 'Sporting com Rumo'

Foi diretor de comunicação do Sporting e hoje está no Benfica. O exemplo de Luís Bernardo subiu a debate ontem na última sessão das jornadas ‘Sporting com Rumo’, em Oeiras. O ex-administrador da SAD Francisco Louro levantou reservas sobre a contratação de empresas externas. "O outsourcing não é para sempre. Quando sai pode levar os segredos", apontou. Miguel Almeida Fernandes, antigo membro do Conselho Fiscal, sugeriu uma cláusula antirrivais.