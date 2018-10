Luís Boa Morte: «Não mudo a minha forma de estar para agradar a terceiros»

Luís Boa Morte deixou esta sexta-feira claro que dá o seu "apoio incondicional" aos filhos "e às equipas em que eles sejam praticantes independentemente da cor ou o emblema que enverguem".Recorde-se que o antigo jogador tinha uma homenagem prevista para o intervalo do Sporting-Arsenal que acabou por ser cancelada devido a pressões internas relacionadas com a alegada simpatia de Boa Morte pelo Benfica, onde de resto o filho joga nas camadas jovens."Eu Luís Boa Morte tenho total simpatia e dou todo o meu apoio incondicional aos meus filhos e às equipas em que eles sejam praticantes independentemente da cor ou o emblema que enverguem. O meu bem estar e a aparição que faço nos mais diversos recintos desportivos portugueses deve-se às boas relações que tenho com as mais diversas intituições, clubes, presidentes e direções. Sempre estive assim no mundo desportivo e continuarei com a mesma postura, não faço intenções de mudar a minha forma de estar para agradar terceiros", esclareceu Luís Boa Morte."Não sou nem serei obrigado a assumir que sou de clubes ou instituições contra a minha vontade. Por isso todas as declarações, afirmações que venham a público tais como invasão da minha privacidade nas minhas redes sociais que não sejam manifestadas por mim para tentar denegrir a minha imagem, irei tratar no devido local a seu tempo", concluiu.